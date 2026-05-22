Gunung Semeru Erupsi Lagi, Tinggi Letusan Sampai 1.000 Meter

jpnn.com - LUMAJANG - Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, erupsi lagi, Jumat (22/5) pagi.

Gunung tertinggi di Pulau Jawa itu erupsi dengan tinggi letusan mencapai 1.000 meter persegi di atas puncak.

"Terjadi erupsi Gunung Semeru pada pukul 06.44 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 1.000 meter di atas puncak atau 4.676 meter di atas permukaan laut (mdpl)," kata Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru Liswanto dalam laporan tertulis yang diterima di Lumajang.

Dia menjelaskan bahwa kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu, dengan intensitas sedang ke arah timur laut. Saat laporan itu dibuat, erupsi masih berlangsung.

Gunung Semeru erupsi kembali pada pukul 07.55 WIB dengan visual letusan tidak teramati karena tertutup kabut.

"Saat laporan tersebut dibuat, erupsi Gunung Semeru masih berlangsung," ungkapnya.

Liswanto menjelaskan bahwa Gunung Semeru berada pada status aktivitas vulkanik Level III (Siaga).

Oleh karena itu, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) memberikan sejumlah rekomendasi, yakni masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas apa pun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 kilometer dari puncak (pusat erupsi).