Gunung Semeru Erupsi Minggu Pagi, Tinggi Letusan Sampai 1.300 Meter

jpnn.com - LUMAJANG - Gunung Semeru erupsi lagi, Minggu (27/9) pagi. Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, itu erupsi dengan tinggi letusan mencapai 1.300 meter di atas puncak Mahameru.

"Telah terjadi erupsi Gunung Semeru pada pukul 05.55 WIB dengan tinggi kolom abu letusan teramati sekitar 1.300 meter di atas puncak atau 4.976 meter di atas permukaan laut (mdpl)," kata Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru Liswanto dalam laporan tertulis yang diterima di Lumajang.

Adapun kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang condong ke arah timur laut. Erupsi itu terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi sementara sekitar 2 menit 20 detik. "Erupsi tersebut masih berlangsung saat laporan sedang dibuat," tuturnya.

Berdasarkan catatan petugas, Gunung Semeru mengalami empat kali erupsi pada Minggu sejak pukul 00.21 WIB hingga 6.22 WIB, dengan tinggi letusan teramati sekitar 500 hingga 1.300 meter di atas puncak.

Liswanto menjelaskan bahwa saat ini Gunung Semeru berada pada Status Level III (Siaga).

Masyarakat direkomendasikan tidak boleh melakukan aktivitas apa pun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak (pusat erupsi).

"Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak," katanya.

Dia mengimbau masyarakat tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah/puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu (pijar).