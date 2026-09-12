Gunung Semeru Erupsi Sabtu Malam, Muntahkan Kolom Abu Setinggi 900 Meter

jpnn.com, LUMAJANG - Gunung Semeru yang terletak di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, kembali mengalami erupsi pada Sabtu (12/9) malam pukul 19.09 WIB.

Laporan visual mencatat tinggi kolom letusan mencapai kurang lebih 900 meter di atas puncak Mahameru.

"Terjadi erupsi Gunung Semeru pada hari Sabtu ini pukul 19.09 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 900 meter di atas puncak," kata Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru, Sigit Rian Alfian dalam laporan tertulis yang diterima di Lumajang.

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Menurut dia, kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah timur laut.

"Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 23 mm dan durasi 140 detik," tuturnya.

Berdasarkan data, Gunung Semeru mengalami erupsi sebanyak 11 kali pada Sabtu sejak pukul 03.30 WIB hingga 19.10 WIB dengan letusan setinggi 500 meter hingga 900 meter di atas puncak Mahameru.

Ia menjelaskan, saat ini aktivitas vulkanik Gunung Semeru berada pada status Level III atau Siaga dengan rekomendasi agar masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak (pusat erupsi).

"Di luar jarak tersebut, masyarakat juga tidak boleh melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak," ujarnya.