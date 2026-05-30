Gunung Semeru Erupsi, Tinggi Letusan 1.000 Meter di Atas Puncak

jpnn.com - LUMAJANG - Gunung Semeru erupsi lagi, Sabtu (30/5), petang. Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, itu erupsi dengan letusan setinggi 1.000 meter di atas puncak.

"Terjadi erupsi Gunung Semeru pada pukul 16.57 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 1.000 meter di atas puncak atau 4.676 meter di atas permukaan laut," kata Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru Mukdas Sofian dalam laporan tertulis yang diterima di Lumajang, Sabtu (30/5).

Dia menjelaskan kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 171 detik.

Berdasarkan catatan petugas, Gunung Semeru tercatat mengalami erupsi sebanyak tiga kali pada Sabtu, yakni pukul 01.04 WIB dengan visual letusan tidak teramati. Kemudian, pukul 04.53 WIB dengan visual letusan tidak teramati. Lalu, pukul 16.57 WIB dengan letusan mencapai 1.000 meter di atas puncak.

Mukdas menjelaskan bahwa saat ini aktivitas vulkanik Gunung Semeru berada pada Status Level III (Siaga) dengan rekomendasi masyarakat tidak melakukan aktivitas apa pun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak (pusat erupsi).

"Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak," katanya.

Dia menambahkan masyarakat tidak boleh beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah/puncak Gunung Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu (pijar).

"Perlu juga mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai/lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat," ujarnya.