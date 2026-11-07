Gunung Semeru Meletus Sabtu Dini Hari

jpnn.com - LUMAJANG - Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur erupsi pada pada Sabtu (7/11) dini hari WIB.

Bukit sangat besar tertinggi di Jawa itu (3.676 m) meluncurkan awan panas guguran sejauh 5,5 kilometer dari kawah puncak ke arah tenggara, ke arah Besuk Kobokan.

Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru Sigit Rian Alfian dalam laporan tertulisnya menyampaikan bahwa Gunung Semeru pada pukul 00.11 WIB mengalami erupsi dengan tinggi kolom letusan sekitar satu kilometer di atas puncak, yang berada pada ketinggian 4.676 meter di atas permukaan laut.

Menurut dia, erupsi berdurasi sekitar 6 menit itu terekam di seismogram memiliki amplitudo maksimum 33 mm. Kolom abunya teramati tebal kelabu dan condong ke arah selatan dan barat daya.

"Sebaran abu mengarah ke selatan-barat daya," katanya.

Gunung Semeru pada Jumat (6/11) sore juga mengalami erupsi dan meluncurkan awan panas guguran sejauh 5 kilometer dari puncak ke arah Besuk Kobokan.

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Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lumajang Isnugroho menyampaikan bahwa erupsi serta luncuran awan panas guguran itu tidak sampai berdampak signifikan terhadap aktivitas warga di lereng Semeru.

"Aktivitas warga berjalan lancar dan tidak ada dampak yang terjadi akibat erupsi disertai APG Semeru karena zona merah rawan bencana erupsi sudah steril dari aktivitas masyarakat," tuturnya.