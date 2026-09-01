Gunung Sinabung Berstatus Siaga, Warga 2 Desa Dievakuasi

jpnn.com - KARO - Pemerintah Kabupaten Karo, Sumatera Utara, mengevakuasi warga Desa Kuta Tengah, Kecamatan Simpang Empat, dan Desa Payung, Kecamatan Payung, menyusul dinaikkannya status Gunung Sinabung dari Level II (Waspada) menjadi Level III (Siaga), sejak Senin (31/8).

Kebijakan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi menyusul peningkatan aktivitas vulkanik dan perluasan zona bahaya Gunung Sinabung berdasarkan rekomendasi Badan Geologi.

“Untuk Desa Kuta Tengah, warga akan diarahkan ke lokasi pengungsian di Desa Sukatepu, Losd dan KDMP, sedangkan masyarakat Desa Payung akan ditampung di Losd Desa Batukarang,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Karo Gelora Kurnia Putra Ginting di Kabanjahe, Selasa (1/9).

Dia mengatakan keputusan tersebut dibahas dalam rapat kesiapsiagaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Karo di Ruang Rapat Matang Sitepu, Kabanjahe.

Menurut dia, Pemkab Karo bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri dan unsur terkait telah menyiapkan lokasi penampungan, pos terpadu serta personel untuk mendukung proses evakuasi masyarakat.

Pos terpadu disiapkan di Kantor Koramil Simpang Empat. Sementara itu, pos tambahan ditempatkan di Simpang Tigakicat untuk mendukung penanganan warga Desa Kuta Tengah, dan di Kantor Camat Payung untuk masyarakat Desa Payung.

Pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait, terus melakukan pemantauan dan koordinasi guna mengantisipasi kemungkinan peningkatan aktivitas Gunung Sinabung.

Pemkab Karo mengimbau masyarakat yang berada di zona bahaya agar tetap tenang, tidak panik dan mematuhi arahan petugas. Warga juga diminta mempersiapkan diri untuk melakukan evakuasi sewaktu-waktu apabila kondisi Gunung Sinabung makin memburuk dan dinilai membahayakan keselamatan. (antara/jpnn)