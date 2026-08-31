Gunung Sinabung Kembali Erupsi, Warga Diminta Waspada Potensi Letusan Besar

jpnn.com, JAKARTA - Gunung Sinabung kembali memuntahkan kolom abu tebal setinggi 3.500 meter pada Senin (31/8/2026) pukul 10.17 WIB.

Badan Geologi Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut erupsi Gunung Sinabung pada Senin siang merupakan erupsi awal sehingga masih terdapat kemungkinan terjadi letusan yang lebih besar.

Peristiwa tersebut memicu Badan Geologi Kementerian ESDM untuk segera mengevaluasi status aktivitas vulkanik guna kesiapsiagaan bencana.

Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria, menegaskan bahwa ancaman peningkatan aktivitas magma di dalam perut gunung masih sangat tinggi. Oleh sebab itu, masyarakat di sekitar kawasan diminta tidak melonggarkan kewaspadaan.

Badan Geologi Kementerian ESDM memperingatkan bahwa erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, pada Senin (31/8/2026) siang merupakan fase awal yang berpotensi memicu letusan dengan skala jauh lebih besar.

"Erupsi ini merupakan sebagai erupsi awal dan tidak menutup kemungkinan terjadinya erupsi yang lebih besar," kata Kepala Badan Geologi Lana Saria di Jakarta, Senin.

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Dia memastikan perkembangan aktivitas vulkanik Gunung Sinabung akan terus dipantau dan tingkat aktivitas dievaluasi secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila terjadi perubahan signifikan untuk dapat menjadi dasar aksi kesiapsiagaan di lapangan.

Gunung Sinabung sebelumnya dideteksi tim vulkanologi Badan Geologi mengalami erupsi pada 31 Agustus 2026, pukul 10.17 WIB dengan kolom erupsi mencapai sekitar 3.500 meter di atas puncak atau sekitar 5.960 meter di atas permukaan laut.