Gunung Slamet Jadi Kawah Candradimuka Atlet Trail Run Jawa Tengah Menuju PON 2028
jpnn.com - TEGAL – Asosiasi Lari Trail Indonesia (ALTI) Jawa Tengah menjadikan medan ekstrem Gunung Slamet sebagai wadah penggemblengan atlet potensial melalui Kejuaran Daerah (Kejurda) ALTI Jateng 2026.
Ajang ini menjadi kawah candradimuka untuk menguji hasil latihan sekaligus menyaring atlet-atlet yang siap mengharumkan nama daerah di Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028.
Perhelatan ini diintegrasikan gelaran Slamet Trail Run 2026. Ajang ini mempertemukan 123 atlet kejurda dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Mereka berlari bersama 908 peserta kategori umum. Total peserta Slamet Trail Run 2026 mencapai 1.031 orang.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah sekaligus Ketua ALTI Jateng Sumarno mengatakan kejurda menjadi kesempatan mengevaluasi hasil latihan, sekaligus menjaring atlet potensial yang dapat memperkuat provinsi itu pada ajang nasional.
“Ini menjadi bagian untuk latihan, menjaring atlet-atlet nanti yang akan mewakili Jawa Tengah di ajang PON,” kata Sumarno saat membuka Kejurda ALTI Jawa Tengah 2026 di kawasan Gunung Slamet, Guci, Kabupaten Tegal, Minggu (25/10).
Sumarno mengapresiasi panitia serta pengurus ALTI kabupaten/kota yang telah mengirimkan atlet untuk berkompetisi. Menurut dia, keikutsertaan dalam kejurda menjadi kesempatan atlet membuktikan hasil latihan dan mengukur kemampuan menghadapi persaingan.
“Mudah-mudahan kita benar-benar bisa mendapatkan atlet yang akan mewakili Jawa Tengah. Kami berharap bisa membawa prestasi mengharumkan nama Jawa Tengah,” ujarnya.
Sumarno juga menyampaikan kemungkinan kejuaraan nasional (kejurnas) digelar di Jawa Tengah pada 2027.
Gunung Slamet jadi kawah candradimuka atlet trail run Jateng menuju perhelatan akbar PON 2028.
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