Gunungkidul Endemik Antraks, drh. Mirjawal Ingatkan Bahaya Tradisi Brandu
jpnn.com - Calon Ketua Umum PB PDHI, drh. Mirjawal, M.M., menyoroti ditemukannya kasus antraks di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Temuan itu menurutnya menjadi pengingat bahwa penyakit zoonosis masih menjadi ancaman nyata bagi kesehatan masyarakat Indonesia.
Empat warga yang sebelumnya dinyatakan positif antraks kini telah mendapatkan penanganan dan dinyatakan sembuh. Namun, munculnya kembali kasus di wilayah yang memiliki riwayat antraks menunjukkan pengendalian penyakit tidak dapat dilakukan hanya ketika kasus muncul, melainkan membutuhkan sistem pencegahan yang konsisten dan berkelanjutan.
Mirjawal menilai Gunungkidul memiliki karakteristik sebagai wilayah dengan riwayat dan risiko antraks yang tinggi sehingga membutuhkan kewaspadaan berkelanjutan.
"Gunungkidul sudah endemik antraks. Karena itu, kita tidak boleh melihat kejadian ini sebagai kasus yang berdiri sendiri. Ini adalah alarm bahwa sistem surveilans, pencegahan, edukasi masyarakat, pengawasan lalu lintas ternak, dan vaksinasi di wilayah endemis harus terus diperkuat," kata Mirjawal.
Menurutnya, antraks merupakan penyakit yang harus ditangani dengan pendekatan One Health, karena kesehatan hewan, kesehatan manusia, dan kesehatan lingkungan saling berkaitan.
Sebagai calon Ketua Umum PB PDHI, drh. Mirjawal menyampaikan sejumlah langkah yang perlu menjadi perhatian bersama dalam menghadapi antraks, khususnya di wilayah endemis.
Drh. Mirjawal mengingatkan masyarakat untuk menghentikan praktik brandu, yaitu membagikan atau menjual dengan harga murah daging ternak yang sakit atau mati mendadak. Praktik tersebut dapat menjadi salah satu jalur penularan antraks dari hewan ke manusia.
Dia mendorong pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan pengawasan lebih ketat terhadap lalu lintas ternak dari dan menuju wilayah yang terindikasi tertular.
Calon Ketua Umum PB PDHI, drh. Mirjawal, M.M., menyoroti ditemukannya kasus antraks di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
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