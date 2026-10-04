menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Kesehatan » Gunungkidul Endemik Antraks, drh. Mirjawal Ingatkan Bahaya Tradisi Brandu

Gunungkidul Endemik Antraks, drh. Mirjawal Ingatkan Bahaya Tradisi Brandu

Gunungkidul Endemik Antraks, drh. Mirjawal Ingatkan Bahaya Tradisi Brandu
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi - petugas Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan melakukan upaya mitigasi dan isolasi wilayah dengan menurunkan tim kesehatan hewan ke lokasi ditemukannya kasus antraks di Gunungkidul beberapa waktu lalu. Foto: Kementan

jpnn.com - Calon Ketua Umum PB PDHI, drh. Mirjawal, M.M., menyoroti ditemukannya kasus antraks di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Temuan itu menurutnya menjadi pengingat bahwa penyakit zoonosis masih menjadi ancaman nyata bagi kesehatan masyarakat Indonesia.

Empat warga yang sebelumnya dinyatakan positif antraks kini telah mendapatkan penanganan dan dinyatakan sembuh. Namun, munculnya kembali kasus di wilayah yang memiliki riwayat antraks menunjukkan pengendalian penyakit tidak dapat dilakukan hanya ketika kasus muncul, melainkan membutuhkan sistem pencegahan yang konsisten dan berkelanjutan.

Mirjawal menilai Gunungkidul memiliki karakteristik sebagai wilayah dengan riwayat dan risiko antraks yang tinggi sehingga membutuhkan kewaspadaan berkelanjutan.

Baca Juga:

"Gunungkidul sudah endemik antraks. Karena itu, kita tidak boleh melihat kejadian ini sebagai kasus yang berdiri sendiri. Ini adalah alarm bahwa sistem surveilans, pencegahan, edukasi masyarakat, pengawasan lalu lintas ternak, dan vaksinasi di wilayah endemis harus terus diperkuat," kata Mirjawal.

Menurutnya, antraks merupakan penyakit yang harus ditangani dengan pendekatan One Health, karena kesehatan hewan, kesehatan manusia, dan kesehatan lingkungan saling berkaitan.

Sebagai calon Ketua Umum PB PDHI, drh. Mirjawal menyampaikan sejumlah langkah yang perlu menjadi perhatian bersama dalam menghadapi antraks, khususnya di wilayah endemis.

Baca Juga:

Drh. Mirjawal mengingatkan masyarakat untuk menghentikan praktik brandu, yaitu membagikan atau menjual dengan harga murah daging ternak yang sakit atau mati mendadak. Praktik tersebut dapat menjadi salah satu jalur penularan antraks dari hewan ke manusia.

Dia mendorong pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan pengawasan lebih ketat terhadap lalu lintas ternak dari dan menuju wilayah yang terindikasi tertular.

Calon Ketua Umum PB PDHI, drh. Mirjawal, M.M., menyoroti ditemukannya kasus antraks di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI