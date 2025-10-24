Gurau Gelandang Persib Adam Alis Seusai Cetak Gol ke Gawang Selangor FC: Saya Juga Bingung 

jpnn.com -

Gelandang Persib Bandung Adam Alis dinobatkan sebagai man of the match pada pertandingan AFC Champions League Two (ACL 2) melawan Selangor FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (23/10/2025).

Pada pertandingan yang berakhir 2–0 untuk kemenangan Persib itu, Adam turut menyumbang satu gol.

Reaksi Adam Alis Cetak Satu Gol

Memanfaatkan umpan Marc Klok, tendangan keras Adam Alis tak mampu dihalau kiper Selangor.

Selepas pertandingan, Adam mengungkapkan rasa syukurnya bisa membantu tim meraih kemenangan penting.

"Alhamdulillah bisa mendapat hasil maksimal. Saya pikir pertandingan hari ini (semalam) cukup sulit melawan Selangor. Kami bisa memanfaatkan peluang di babak pertama," kata Adam, dikutip Jumat (24/10/2025).

Gurau dari Adam Alis

Disinggung mengenai gol yang dicetaknya, pemain kelahiran Jakarta itu menanggapinya dengan nada bercanda.