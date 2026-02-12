Guru Agama Sodomi Siswa SMK di Batam, Modusnya Sangat Licik

menu
Polresta Barelang merilis kasus cabul yang melibatkan oknum guru yang dipimpin Kapolresta Barelang Kombes Pol Anggoro Wicaksono (kedua dari kanan) di Mapolresta Barelang, Rabu (11/2/2026). ANTARA/Laily Rahmawaty

jpnn.com, BATAM - Polresta Barelang menetapkan MJ (32), seorang guru agama di Kota Batam sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.

Kapolresta Barelang Kombes Anggoro Wicaksono mengatakan korban adalah siswa salah satu sekolah negeri di kawasan Batu Aji, Kota Batam.

“Terhadap tersangka MJ saat ini sudah dilakukan penahanan,” kata Anggoro di Mapolresta Barelang, Batam, Rabu.

Baca Juga:

Kasus dugaan tindak pidana pencabulan itu terjadi pada 6 Januari 2026. Pada hari yang sama pelaku kemudian dilaporkan oleh orang tua korban ke Polsek Batu Aji.

Meski telah dilaporkan, saat itu pelaku belum ditahan dan belum berstatus tersangka, hingga peristiwa tersebut kemudian viral dan Polresta Barelang merilis kasusnya.

Anggoro menerangkan dugaan perbuatan cabul tersebut terjadi ketika korban anak berinisial A (16) terlambat masuk kelas.

Baca Juga:

Tersangka lalu menjatuhkan sanksi kepada A, di mana sang siswa boleh memilih tiga alternatif sanksi. Pertama pengurangan nilai, kedua dipanggil orang tua, dan ketiga "berani menahan malu".

“Korban lalu memilih sanksi ketiga,” ujarnya.

Polisi menangkap dan menetapkan guru agama di Batam sebagai tersangka kasus pencabulan anak di bawah umur.

Sumber Antara
