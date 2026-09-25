Guru ASN di Gorontalo Utara Tewas Dibunuh, Pelakunya Ternyata

jpnn.com - Polisi mengungkap kasus pembunuhan Ambriana Hasan (55), seorang guru berstatus aparatur sipil negara (ASN), di Desa Molangga, Kecamatan Tolinggula.

Tim Resmob Saronde Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Gorontalo Utara udah menangkap tersangkanya.

Kasat Reskrim Polres Gorontalo Utara AKP Sofyan T Ishak menyebut tersangka seorang pria berinisial ID alias Ka Mailo.

"Tersangka merupakan suami dari Ambriana Hasan (55)," kata AKP Sofyan, Jumat (25/9/2026).

Sebelumnya guru ASN itu diitemukan dalam kondisi berlumuran darah di sebuah kamar rumah di Desa Molangga, Kecamatan Tolinggula.

Menurutnya, ?ID diamankan untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan peristiwa yang menyebabkan Ambriana mengalami sejumlah luka sampai akhirnya meninggal dunia.

Peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada Minggu dini hari, 13 September 2026.

Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk mengungkap rangkaian kejadian yang menimpa korban.