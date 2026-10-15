Guru Besar FH Untar Profesor Ariawan Gunadi Bahas Reformasi Investasi di Sidang PBB
jpnn.com, JAKARTA - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (FH Untar) Prof. Dr. Ariawan Gunadi mewakili Indonesia sebagai Delegasi RI dalam Sidang ke-55 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL).
Sidang internasional tersebut diselenggarakan di Vienna International Centre, Vienna, Austria pada 12–16 Oktober 2026 dengan agenda utama membahas reformasi mekanisme penyelesaian sengketa investasi internasional.
Kehadiran Prof. Ariawan yang juga menjabat sebagai Ketua Pengurus Yayasan Tarumanagara menjadi wujud kontribusi akademisi Indonesia dalam pembahasan perkembangan hukum investasi di tingkat global.
Kehadiran Prof. Ariawan mewakili Indonesia di UN Headquarter, UNCITRAL di Vienna merupakan keikutsertaannya yang ketiga dalam forum PBB, setelah sebelumnya menghadiri pertemuan di Jenewa, Swiss, serta Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat.
Sidang ke-55 PBB UNCITRAL ini berfokus pada reformasi mekanisme penyelesaian sengketa antara investor asing dan negara (Investor-State Dispute Settlement/ISDS).
Pembahasan mencakup penyempurnaan prosedur penyelesaian sengketa serta penyusunan pedoman mengenai penghitungan kerugian dan kompensasi.
Menurut Prof. Ariawan, reformasi ISDS merupakan langkah strategis untuk membangun sistem hukum investasi internasional yang lebih seimbang dan mampu mengakomodasi kepentingan seluruh pihak.
Menurut Ariawan, reformasi ISDS menjadi langkah penting dalam menciptakan sistem hukum investasi internasional yang mampu mengakomodasi kepentingan berbagai pihak.
Kehadiran Profesor Ariawan Gunadi menjadi wujud kontribusi akademisi Indonesia dalam pembahasan perkembangan hukum hukum investasi di tingkat global
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