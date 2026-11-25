jpnn.com, JAKARTA - Guru Besar K3 FKM Universitas Indonesia dan Kepala Disaster Risk Reduction Centre Universitas Indonesia, Prof. Dra. Fatma Lestari, M.Si., Ph.D mengungkapkan bahwa pengelolaan risiko iklim di musim hujan sangat diperlukan untuk masyarakat.

Berbekal prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) warga bisa melihat peringatan dini dan aksi antisipatif memberi kita waktu untuk melindungi kehidupan.

“Informasi cuaca memberi kita waktu. Agar waktu itu bisa menyelamatkan orang, kita perlu mengetahui di mana dampak mungkin terjadi, siapa yang paling dulu membutuhkan bantuan,” ujar Prof. Fatma.

Dia menyebut musim hujan punya kalender, sementara setiap daerah punya risikonya sendiri.

Pada prediksi musim hujan 2026/2027, misalnya, BMKG memperkirakan banyak wilayah Indonesia mulai memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026.

Puncak hujan di sebagian besar wilayah diprakirakan tersebar antara Desember 2026 dan Februari 2027.

BMKG juga memperkirakan sifat hujan mendekati normal di banyak zona musim. Angka dan kategori tersebut menggambarkan kondisi pada skala musim dan zona.

Menurut Prof. Fatma, dalam informasi iklim, kategori itu merujuk pada perbandingan dengan rata-rata klimatologis.