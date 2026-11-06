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Guru Besar Nilai Skandal Penyadapan Presiden Belum Memenuhi Unsur Makar

Guru Besar Nilai Skandal Penyadapan Presiden Belum Memenuhi Unsur Makar
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Presiden Prabowo Subianto dan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Foto: Dok. Istana Kepresiden

jpnn.com, JAKARTA - Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad) Muradi menilai skandal penyadapan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto belum memuat unsur makar.

Sebab, dia menangkap durasi penyadapan oleh para tersangka tak digunakan membuat situssi pemerintahan menjadi negatif.

"Belum mengarah ke arah sana," kata Muradi saat dihubungi, Jumat (6/11).

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Dia menyebut skandal penyadapan terhadap Presiden Prabowo lebih ke kasus perekaman ilegal dan melanggar UU ITE. 

"Lebih ke soal ilegal tapping, kemudian apa namanya, UU ITE dan seterusnya-seterusnya. Itu aja sih, maksudnya," lanjut Muradi.

Dia mengatakan perlu ada pembuktian lanjutan ketika skandal penyadapan memuat unsur makar. Misalnya, mencari aliran data hasil rekaman untuk kepentingan politik tertentu.

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"Kalau misalnya bisa, polisi bisa membuktikan bahwa ada, ada aliran, informasi untuk kepentingan politik tertentu, ya, kepentingan untuk misalnya menggulingkan presiden, mengancam presiden, dan bagaimana itu, nah, itu mengarah ke makar itu sendiri, begitu," kata dia.

Muradi melanjutkan perlu juga dipastikan upaya nyata ketika penyidik ingin menerapkan unsur makar dari skandal penyadapan.

Guru Besar Politik Muradi menyebut skandal penyadapan terhadap Presiden Prabowo lebih ke kasus perekaman ilegal dan melanggar UU ITE.

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