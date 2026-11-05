Guru Besar Sambut Positif Inovasi untuk Menjaga Ketahanan Energi Lewat B50 & E20

jpnn.com, JAKARTA - Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Prof Bonar Tua Halomoan Marbun menilai kebijakan pemerintah untuk mendorong pengembangan biodiesel B50 dan bioetanol E20 hingga E50 sangat strategis dan penting.

Kebijakan tersebut dinilai mampu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM) sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional.

Menurut dia, pengembangan bahan bakar nabati merupakan langkah positif untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri.

"Secara konsep teori dasar, strategi Pemerintah untuk menjaga ketahanan energi dan meminimalisasi impor, sangat mulia dan patut dipuji," kata Bonar saat dihubungi, Kamis (5/11).

Guru besar dari Kelompok Keahlian Teknik Pengeboran, Produksi, dan Manajemen Migas (TPPM), Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM) ITB itu menjelaskan program B50 memanfaatkan campuran 50 persen Fatty Acid Methyl Ester (FAME) berbasis kelapa sawit dan 50 persen solar.

Dengan memanfaatkan produksi sawit dan solar dalam negeri, Indonesia berpeluang mengurangi kebutuhan impor solar jadi.

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"Indonesia tidak lagi impor BBM jenis solar. Dengan hanya melihat bahan jadinya saja, Indonesia sudah tidak lagi mengimpor solar dari luar dan mampu mandiri," ujarnya.

Bonar juga mengingatkan pentingnya penguatan industri pendukung agar implementasi B50 berjalan optimal.