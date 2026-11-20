jpnn.com, BANGKOK - Pemanfaatan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) dinilai berperan penting dalam mendukung paradigma baru hukum pidana di Indonesia. Meski begitu, teknologi tersebut harus tetap menempatkan nilai kemanusiaan dan nurani sebagai landasan utama penegakan hukum.

Hal itu disampaikan Guru Besar Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara Jaya), Prof. Dr. R. Lina Sinaulan, dalam konferensi internasional di kampus Rajamangala University of Technology Krungthep (RMUTK), Bangkok, Thailand, Jumat (20/11). Konferensi itu diselenggarakan Asosiasi Dosen Ilmu Hukum dan Kriminologi Indonesia (ADIHGI).

Menurut Lina, keberhasilan penerapan KUHP Nasional yang baru tidak hanya ditentukan oleh teks undang-undang. Kebijaksanaan hakim dalam menggunakan diskresi dan komitmen aparat penegak hukum juga menentukan, terutama dalam menempatkan pidana penjara sebagai upaya terakhir (ultimum remedium).

"Peralihan dari pembalasan menuju pemulihan pada hakikatnya merupakan pergeseran menuju hukum yang lebih manusiawi. Karena itu, kecerdasan artifisial harus memperkuat kemanusiaan, bukan menggantikannya," ujar Lina, yang juga Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Ubhara Jaya.

Konferensi ini diikuti tujuh perwakilan perguruan tinggi dari Indonesia. Selain Lina, pembicara lainnya adalah Dr. Kirti Dang Longani dari Pune University, India; Prof. Dr. St. Laksanto dari Ubhara Jaya; Asst. Prof. Dr. Alam Robert White dari Bangkok; serta Supophorn Akkapin, Dean of IC RMUTK Bangkok. Di sela konferensi, perguruan tinggi peserta juga menandatangani nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama (MoA).

Ketua Umum ADIHGI Edi Hasibuan menilai tema pemanfaatan AI dan pembaruan hukum pidana menarik perhatian akademisi hukum Indonesia karena sedang menjadi isu penting dalam diskursus hukum nasional.

"Kami melihat konferensi internasional ini sangat bermanfaat untuk pengembangan hukum nasional dan kalangan akademisi hukum di Indonesia," kata Edi, yang juga pemerhati hukum kepolisian. (Tan/jpnn)