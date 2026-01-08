menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Guru Besar UGM Prof Uceng Kena Tipu

Guru Besar UGM Prof Uceng Kena Tipu

Guru Besar UGM Prof Uceng Kena Tipu
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kapolresta Yogyakarta Kombes Eva Guna Pandia. Foto: Luqman Hakim/Antara

jpnn.com - YOGYAKARTA - Kapolresta Yogyakarta Kombes Eva Guna Pandia menyebut teror telepon yang menghantam Guru Besar Universitas Gadjah Mada Prof Zainal Arifin Mochtar a.k.a Uceng merupakan penipuan.

Kombes Pandia pun memastikan anggotanya tidak terkait dengan hal itu.

Dari pengecekan, nomor telepon yang digunakan peneror bukan milik anggota Polresta Yogyakarta.

Baca Juga:

"Setelah kami cek, alamat mereka itu di Cirebon. Penelepon profesor tersebut adalah penipu, penipuan," tutur Kapolresta pada Rabu (7/1).

Pandia mengatakan pihaknya belum berkomunikasi langsung dengan Prof Uceng terkait dugaan teror telepon tersebut.

Namun, dia memastikan Polresta Yogyakarta segera mendalami peristiwa tersebut.

Baca Juga:

"Untuk sementara ini kami belum berkomunikasi dengan Prof Uceng. Nanti kami berkomunikasi," katanya.

Pandia menambahkan Polresta Yogyakarta juga akan menindaklanjuti kasus tersebut karena melalui sambungan telepon pelaku diduga mengaku sebagai anggota Polri.

Kombes Eva Guna Pandia menyebut teror telepon yang dialami Guru Besar UGM itu merupakan penipuan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI