jpnn.com, JAKARTA - Guru Besar FHUI, Prof. Kurnia Toha mendorong penerapan Deferred Prosecution Agreement (DPA) untuk memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha.

Menurut Kurnia, DPA dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara pidana korporasi tanpa harus selalu berujung pada proses persidangan.

Pandangan tersebut disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema "Kepastian Investasi di Sektor Nikel" di Veranda Hotel Pakubuwono, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Mantan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) itu menilai ketidakpastian hukum masih menjadi salah satu tantangan bagi pelaku usaha.

Bahkan, keputusan bisnis yang diambil dengan iktikad baik berpotensi menimbulkan persoalan pidana akibat perbedaan penafsiran terhadap ketentuan hukum.

Karena itu, ia menilai kehadiran DPA dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP membuka peluang penyelesaian perkara korporasi melalui pendekatan yang lebih berorientasi pada perbaikan.

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Kurnia menjelaskan mekanisme penyelesaian perkara melalui kesepakatan telah diterapkan di sejumlah negara.

Dia mencontohkan perkara Rolls-Royce di Inggris dan Boeing di Amerika Serikat yang diselesaikan melalui mekanisme DPA.