Guru Besar UI Prof. Yulianto Raih Sutami Award 2025 karena Kembangkan Teknologi Keselamatan Kebakaran

jpnn.com - JAKARTA - Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Prof. Yulianto Sulistyo Nugroho meraih penghargaan Sutami Award 2025 untuk kategori Akademisi Pakar Mekanikal dan Proteksi Kebakaran.

Guru besar Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik UI itu dinilai memberikan kontribusi penting dalam mengembangkan ilmu dan teknologi keselamatan kebakaran di Tanah Air.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum Ir. Dody Hanggodo saat acara resmi Kementerian PU, pada Senin (1/12), yang dihadiri para akademisi dan pemangku kepentingan di bidang industri.

Acara Sutami Award 2025 merupakan bagian dari Hari Bakti ke-80 Kementerian PU dengan mengusung tema “Infrastruktur Berkeadilan, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

Sutami Award diselenggarakan sebagai apresiasi kepada para pemangku kepentingan di kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah daerah (pemda), komunitas masyarakat, akademisi, penyedia jasa, serta jurnalis yang menunjukkan kinerja terbaik dan berkontribusi secara signifikan dalam mendukung pembangunan infrastruktur nasional.

“Penghargaan ini menunjukkan perhatian yang tinggi dari pemerintah dalam pengembangan ilmu teknik mekanikal dan proteksi kebakaran, yang harus dipahami oleh para mahasiswa sejak masa perkuliahan,” ucap Yulianto, Jumat (5/12).

Menurut dia, setiap upaya mencegah terjadinya kebakaran melalui kegiatan pendidikan, riset, dan perancangan sistem proteksi yang tepat dan efektif, merupakan upaya penting untuk menyelamatkan jiwa dan melindungi hasil-hasil pembangunan nasional dari bahaya kebakaran.

Dekan Fakultas Teknik UI Prof. Kemas Ridwan Kurniawan menyampaikan apresiasi tinggi atas capaian tersebut.