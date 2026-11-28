jpnn.com, JAKARTA - Guru Besar Universitas Indonesia Prof. Ahmad Gamal mengungkapkan pentingnya riset perkotaan yang berorientasi pada manusia dan peningkatan kualitas kehidupan.

Hal itu dikatakan saat orasi ilmiah pada pengukuhan guru besarnya di Makara Art Center, Universitas Indonesia (UI), pada Rabu (25/11).

“Kalau hari ini saya diminta menjelaskan seluruh perjalanan akademik saya dalam satu kalimat, mungkin saya akan mengatakan bahwa saya tidak pernah benar-benar meneliti bangunan atau kota,” ungkap Prof Gamal.

“Saya meneliti bagaimana manusia hidup di dalam kota, dan bagaimana kita dapat membuat kehidupan itu menjadi sedikit lebih baik,” lanjutnya.

Penelitian Prof. Gamal menghubungkan arsitektur, ekonomi, real estate , dan ilmu sosial. Salah satunya mengkaji pengaruh ketertampakan (visibility) ratusan unit retail di Jakarta terhadap nilai sewa.

Dia juga menganalisis sekitar 4.000 sampel zona nilai tanah dengan delapan variabel untuk mengidentifikasi pengaruh kondisi lingkungan, infrastruktur air, dan risiko banjir.

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Hasilnya menunjukkan bahwa nilai lokasi tidak hanya ditentukan oleh jarak dari pusat kegiatan, tetapi juga aksesibilitas, aktivitas, keterhubungan kawasan, dan kondisi lingkungan.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa nilai suatu kawasan terbentuk dari berbagai faktor yang saling berkaitan.