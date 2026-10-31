Guru Besar UI Sorot Dampak Ekonomi dan Sosial dari Konser Andrea Bocelli

jpnn.com, JAKARTA - Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Prof. Rhenald Kasali mengatakan pelaksanaan konser tidak hanya memberikan dampak ekonomi yang besar, tetapi juga menjadi sarana efektif untuk mempromosikan pariwisata Indonesia.

Rhenald menjelaskan konser di Indonesia menciptakan fenomena yang disebut experience economy.

Dalam fenomena ini, penonton tidak hanya ingin menikmati pertunjukan musik, tetapi juga merasakan pengalaman berwisata di Indonesia.

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Hal tersebut terlihat dari sejumlah konten media sosial yang diunggah penonton konser berkewarganegaraan asing.

Mereka tidak hanya membagikan pengalaman menyaksikan pertunjukan musik, tetapi juga memperkenalkan kehidupan masyarakat dan berbagai tempat menarik di Indonesia.

Menurut Rhenald, konten-konten tersebut secara tidak langsung turut membantu mempromosikan pariwisata Indonesia.

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"Kemudian mereka juga buat konten sebarin ternyata Indonesia seperti apa, kafenya bagaimana, transportasinya bagaimana, masyarakat, para pedagangnya, semua kebahagiaan dapat cerita di dunia internasional," ujar Rhenald dikutip dari akun Instagram @rhenald.kasali, Jumat (30/10).

Dia menjelaskan bahwa experience economy merupakan dampak yang lazim muncul dari aktivitas yang berkaitan dengan kegemaran seseorang. Penikmat musik, misalnya, tetap tertarik menonton konser musisi idolanya meskipun dapat menikmati karya-karya mereka melalui platform digital.