Guru Besar UI Tekankan Integrasi Teknologi dan Keberlanjutan dalam Arsitektur

jpnn.com, DEPOK - Universitas Indonesia (UI) mengukuhkan Prof. Dr.-Ing. Dalhar Susanto sebagai Guru Besar Tetap Departemen Arsitektur Fakultas Teknik UI (FTUI) dalam bidang teknologi konstruksi dan material berkelanjutan, Rabu (29/4).

Pengukuhan yang berlangsung di Balai Sidang UI, Depok, menjadi penegasan kontribusi akademik UI dalam pengembangan arsitektur berbasis teknologi dan keberlanjutan.

Dalam pidato pengukuhannya berjudul “Masa Depan Arsitektur: Integrasi Teknologi dan Keberlanjutan”, Prof. Dalhar menekankan pentingnya penggunaan material ramah lingkungan dalam praktik arsitektur.

Dia menyatakan bahwa arsitektur masa depan harus mampu menjawab berbagai tantangan global, seperti perubahan iklim, keterbatasan sumber daya, serta kebutuhan akan lingkungan binaan yang adaptif.

“Perkembangan teknologi harus diiringi dengan kesadaran terhadap nilai-nilai keberlanjutan, sehingga arsitektur tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga bertanggung jawab secara ekologis dan sosial,” ujar Prof. Dalhar.

Sebagai akademisi, Prof. Dalhar telah mengembangkan berbagai riset terkait material alternatif ramah lingkungan, seperti serat alami, komposit daur ulang, hingga living materials yang mengintegrasikan unsur biologis dalam bangunan.

Dia juga mengembangkan teknologi konstruksi tepat guna yang disesuaikan dengan kondisi lokal, termasuk sistem sambungan knock-down, shelter darurat portabel, serta hunian adaptif untuk wilayah rawan bencana.

Selain itu, kajiannya mencakup standar minimum hunian dan efisiensi ruang berbasis aktivitas sebagai respons terhadap urbanisasi dan keterjangkauan perumahan.