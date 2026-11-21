jpnn.com, JAKARTA - Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. A Bakir Ihsan mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar tidak terjebak dalam pilihan sulit dalam menentukan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, pilihan paling aman bagi stabilitas pemerintahan adalah sosok wapres non-partai, yakni teknokrat-profesional yang netral dan bisa diterima semua partai koalisi.

"Presiden jangan diberi pilihan sulit harus pilih cawapres dari Gerindra, walaupun itu sudah menjadi rekomendasi partai koalisi, ada baiknya presiden mempertimbangkan Cawapres yang netral dan bisa memastikan jalannya pemerintahan," tegas Prof Bakir Ihsan dalam keterangannya, Sabtu (21/11)

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Bakir Ihsan menilai wapres pengganti Gibran yang berasal dari kalangan partai politik berpotensi besar memicu kecemburuan dan keretakan di antara partai koalisi. Risiko itu juga membuka potensi munculnya matahari kembar dan instabilitas pemerintahan.

"Potensi ini akan muncul terlebih bila calonnya dari partai 'kecil', kecuali atas kesepakatan partai koalisi," jelasnya.

Artinya, jika satu partai merasa diuntungkan, partai lain yang merasa dikalahkan bisa menarik diri dari dukungan, bahkan mengganggu jalannya pemerintahan.

Sosok paling aman menurut Prof Bakir Ihsan adalah dari kalangan teknokrat-profesional

yang punya kemampuan komunikasi lintas kepentingan, khususnya di bidang ekonomi. Kemampuan itu penting sebagai salah satu penguat bagi kondisi ekonomi yang belum baik-baik saja.