jpnn.com, JAKARTA - Kinerja Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) perlu dilihat secara lebih komprehensif, tidak hanya berdasarkan besarnya laba yang tercatat dalam laporan keuangan.

p, yakni financial return, economic return, dan strategic return.

Guru besar Bisnis Islam dan Ekonomi Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Prof. Dr. Abdul Aziz menilai ketiga indikator tersebut penting digunakan agar masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai mandat dan kinerja Danantara.

Sebab, lembaga pengelola investasi negara tidak hanya dituntut menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga harus mampu mengubah aset yang dikelola menjadi kekuatan ekonomi produktif.

"Ukuran keberhasilan tidak semata-mata berapa besar laba yang diperoleh dalam satu periode, melainkan juga seberapa besar nilai tambah yang dihasilkan bagi perekonomian Indonesia," ujar Prof Dr. Abdul Azis.

Dari sisi financial return, lanjut guru besar UIN Siber Syekh Nurjati ini, Danantara telah menunjukkan fondasi kinerja keuangan yang dapat menjadi titik awal pengelolaan aset negara secara lebih produktif.

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tahun 2025 yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Danantara mencatat laba bersih Rp203,4 triliun untuk periode April-Desember 2025.

Angka tersebut setara dengan Rp259,6 triliun apabila disetahunkan atau dihitung secara annualized.