Guru Besar UKI Apresiasi Langkah Pemerintah Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional
jpnn.com - Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Indonesia (UKI) Prof. Wilson Rajagukguk mengapresiasi langkah pemerintah menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Dia menilai kebijakan melalui lima pilar ekonomi menjadi langkah positif untuk mempertahankan pertumbuhan nasional.
"Pemerintah sudah melaksanakan lima pilar menjaga stabilitas ekonomi, yaitu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, memperkuat ketahanan sektor eksternal, mengelola kecukupan likuiditas, pengendalian inflasi, dan pendalaman pasar. Jadi, bagi saya sebagai ekonom, sangat baik," kata Prof. Wilson, Jumat (23/10/2026).
Dia juga memandang koordinasi Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi.
"Kerja sama yang baik dari Gubernur BI dan Menteri Keuangan saat ini sangat bagus. Dua-duanya sudah melaksanakan yang baik," ujarnya.
Prof. Wilson turut mengapresiasi belanja negara untuk menjaga daya beli masyarakat melalui layanan publik, perlindungan sosial, dan bantuan pangan.
"Belanja negara sebagai shock absorber yang dilakukan pemerintah sebesar Rp1.200 triliun untuk layanan publik, perlindungan sosial, bantuan pangan, agar konsumsi bagus," tuturnya.
Menurutnya, besarnya jumlah penduduk Indonesia menjadi potensi untuk menopang pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi domestik.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UKI Prof. Wilson Rajagukguk mengapresiasi langkah pemerintah menjaga stabilitas ekonomi nasional.
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