Guru Besar UNJ Dorong Evaluasi MBG dan Koperasi Merah Putih agar Lebih Tepat Sasaran

jpnn.com, JAKARTA - Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Abdul Haris Fatgehipon mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Evaluasi diperlukan untuk memastikan kedua program prioritas nasional tersebut berjalan lebih efektif, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran dalam memberikan manfaat kepada masyarakat.

Pandangan tersebut disampaikan Abdul Haris dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Evaluasi Implementasi Program Prioritas Nasional di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” yang diselenggarakan Human Studies Institut (HSI) di Aula Perpustakaan Kampus INSTIPER Yogyakarta, Kamis (29/10/2026).

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Menurut Abdul Haris, MBG dan Koperasi Merah Putih merupakan program yang memiliki tujuan strategis bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan ekonomi masyarakat. Karena itu, pelaksanaannya perlu didukung perencanaan yang matang, tata kelola yang baik, serta pengawasan berkelanjutan agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.

Dalam pemaparannya, dia menilai program MBG perlu terus disempurnakan, terutama dari aspek kesiapan pelaksanaan, kualitas makanan, keamanan pangan, dan pengawasan terhadap penyedia. Menurutnya, keberhasilan program pemenuhan gizi tidak cukup diukur dari jumlah makanan yang didistribusikan, tetapi juga dari kualitas makanan dan terjaminnya keamanan bagi penerima manfaat.

Abdul Haris menyoroti sejumlah kasus dugaan keracunan makanan dalam pelaksanaan MBG di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan materi yang dipaparkannya, kasus tersebut antara lain terjadi di SMA Negeri 1 Yogyakarta pada Oktober 2025 yang melibatkan 426 siswa serta SMK Negeri 2 Yogyakarta pada September 2026 yang melibatkan 413 siswa.

Persoalan tersebut, menurutnya, perlu menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat standar pengolahan makanan, kebersihan dapur, pengelolaan bahan pangan, distribusi, serta pengawasan terhadap setiap penyedia. Langkah perbaikan harus berorientasi pada keselamatan penerima manfaat sekaligus menjaga keberlanjutan program.

Ia juga menekankan pentingnya pendekatan yang lebih partisipatif dalam pelaksanaan MBG. Pemerintah daerah, satuan pendidikan, masyarakat, dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyediaan makanan perlu memiliki ruang koordinasi yang memadai agar pelaksanaan program sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setempat.