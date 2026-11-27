jpnn.com, JAKARTA - Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Bidang Ilmu Damai dan Resolusi Konflik Prof. Abdul Haris Fatgehipon mendorong keterbukaan pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Menurut dia, informasi yang mudah diakses dan pengawasan yang melibatkan masyarakat dapat membantu menjaga mutu layanan gizi sekaligus memastikan koperasi berkembang sesuai kebutuhan anggotanya.

Haris menyampaikan pandangan itu dalam dialog publik bertajuk Mengawal Program Prioritas Nasional: Antara Harapan, Tantangan dan Manfaat Nyata bagi Masyarakat yang diselenggarakan Human Studies Institute (HSI) di Cakra Kusuma Hotel, Yogyakarta, Jumat (27/11/2026). Dalam paparan MBG dan Koperasi: Konflik dan Solusi, ia membahas langkah yang dapat ditempuh untuk memperluas manfaat kedua program dan mencegah konflik kepentingan sejak awal.

Haris menilai MBG dapat mendukung perbaikan gizi dan kualitas pembelajaran dalam jangka panjang. Manfaat ekonominya juga dapat meluas ketika petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM dilibatkan sebagai pemasok.

“Kebutuhan rutin dapur MBG memberi produsen lokal peluang untuk merencanakan produksi, sementara pengelola dapur dapat membangun jaringan pemasok sesuai kebutuhan menu dan standar keamanan pangan,” katanya.

Untuk menjaga kepercayaan publik, Haris mendorong agar penggunaan anggaran, proses pengadaan, dan kriteria pemilihan mitra dapat ditelusuri. Kejelasan pembagian peran antara pihak yang menetapkan kebijakan, memilih mitra, dan mengelola dapur juga penting untuk mencegah konflik kepentingan.

“Dengan informasi yang terbuka, pengawas dan masyarakat dapat menilai kesesuaian antara rencana, kontrak, dan pelaksanaan di lapangan,” katanya.

Di tingkat pelayanan, ia menekankan pentingnya standar kebersihan dapur, keamanan pangan, dan kesiapan tenaga pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).