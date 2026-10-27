Guru Besar Unsoed Nilai Kunjungan Gibran ke Cilacap Perluas Kerja Sama Pemda dengan BUMN

jpnn.com, CILACAP - Guru Besar Unsoed atau Universitas Jenderal Soedirman Prof. Icuk Rangga Bawono, menilai kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Cilacap, Jawa Tengah bisa menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperluas kerja sama dengan badan usaha milik negara (BUMN).

Menurut Icuk, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap perlu memanfaatkan momentum tersebut untuk menjajaki program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) BUMN, khususnya dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta potensi ekonomi daerah.

"Kunjungan Wapres ini sebenarnya menjadi pintu masuk bagi Pemkab untuk melihat CSR atau TJSL yang bisa dilakukan," ujar Icuk, Selasa (27/10).

Dia mengatakan, program TJSL yang dimiliki BUMN dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan ekonomi produktif masyarakat.

Bentuk dukungannya antara lain pendampingan UMKM, penyusunan rencana bisnis, perluasan akses pasar, hingga pengembangan potensi ekonomi lokal.

Namun, menurut dia, pemerintah daerah harus aktif mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan mencari peluang kerja sama yang sesuai.

"Peluang tersebut dasarnya adalah dari kajian atau masukan-masukan dari masyarakat dan perguruan tinggi untuk mengoptimalkan hal tersebut. Ini harus dilakukan," kata Icuk.

Selain penguatan UMKM, Icuk juga menyoroti potensi pengembangan energi ramah lingkungan di Cilacap.