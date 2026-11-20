Guru Besar UPNVJ Soroti Dugaan Pelanggaran Etik dalam Proses Pilrek
jpnn.com, JAKARTA - Proses pemilihan Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) periode 2026–2030 hingga pertengahan November 2026 belum mencapai tahap penetapan rektor definitif.
Kondisi tersebut menjadi perhatian sejumlah Guru Besar UPNVJ karena dinilai masih menyisakan persoalan prosedural, administrasi, dan dugaan pelanggaran etik yang perlu mendapat klarifikasi.
Guru Besar UPNVJ Prof. Dr. Taufiqurrahman Syahuri, S.H., M.H., mengatakan salah satu persoalan yang perlu ditelusuri adalah dugaan pelanggaran kode etik serta keabsahan proses rekrutmen anggota Senat Universitas yang terlibat dalam pemilihan rektor.
“Persoalan ini perlu diperiksa secara objektif dan menyeluruh. Jangan sampai proses pemilihan rektor yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum justru menyisakan persoalan keabsahan prosedur,” ujar Taufiqurrahman.
Salah satu hal yang dipersoalkan adalah keanggotaan Senat dari unsur dosen yang sedang menjalani tugas belajar.
Menurutnya, status tersebut perlu dikaji berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, khususnya mengenai persyaratan dan mekanisme pengangkatan anggota Senat.
Persoalan ini dinilai penting karena Senat memiliki kewenangan strategis dalam pemilihan rektor.
Dalam mekanisme pemilihan rektor perguruan tinggi negeri yang bersangkutan, suara Senat memiliki bobot 65 persen, sedangkan suara Menteri sebesar 35 persen.
Guru Besar UPNVJ menilai persoalan yang perlu ditelusuri adalah dugaan pelanggaran kode etik serta keabsahan proses rekrutmen anggota Senat Universitas
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