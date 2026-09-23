Guru di Padang Lawas Utara Minta Maaf Seusai Sebarkan Hoaks soal Dirjen Nunuk
jpnn.com, JAKARTA - Seorang guru sekolah dasar (SD) di Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, menyampaikan permohonan maaf setelah membagikan informasi tidak benar atau hoaks terkait Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Prof. Dr. Nunuk Suryani M.Pd.
Guru tersebut bernama Ahmad Dahri Simanjuntak, yang mengajar di SD 100410 Lubuk Lanjang, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara.
Permintaan maaf disampaikan Ahmad melalui sebuah video pendek. Dalam rekaman tersebut, ia mengakui telah membagikan postingan yang tidak benar.
“Saya atas nama Ahmad Dahri Simanjuntak yang mengajar di SD 100410 Lubuk Lanjang, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, ingin menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya terhadap Ibu Prof. Dr. Nunuk Suryani, Dirjen GTK,” kata Ahmad dalam video tersebut.
Ahmad mengaku tindakannya membagikan informasi tersebut merupakan kekhilafan. Ia berharap Dirjen Nunuk bisa memaafkan perbuatannya.
“Karena saya telah membagikan postingan yang tidak benar dan saya harap Ibu Dirjen Nunuk Suryani bisa memaafkan saya,” ujarnya.
Ahmad juga berjanji tidak akan kembali menyebarkan informasi serupa. Dia berjanji untuk tidak mengulanginya kembali.
Sebelumnya, PPPK dibikin kaget dengan adanya informasi pemberhentian Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kementerian Pendidikan Dasar Menengah (Kemendikdasmen) Prof Nunuk Suryani. Informasi pemberhentian Dirjen Nunuk dalam bentuk poster digital beredar di media sosial.
Guru di Padang Lawas Utara minta maaf seusai menyebarkan hoaks soal Dirjen Nunuk Suryani
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