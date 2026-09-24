Guru Honorer Boleh Memilih menjadi PNS atau PPPK, tetapi Ada Syaratnya

jpnn.com - JAKARTA – Para guru non-ASN atau honorer boleh memilih pengin menjadi PNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun, mekanismenya tetap melalui tahapan seleksi.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengatakan bahwa guru non- ASN atau honorer akan diberikan kesempatan untuk mengikuti tes menjadi PNS atau PPPK.

Dalam keterangan kepada wartawan seusai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/9), Abdul Mu’ti menyatakan terdapat sejumlah kebijakan baru dari Presiden Prabowo untuk mendukung peningkatan kapasitas dan kesejahteraan guru.

"Guru non-ASN itu nanti diberi kesempatan untuk menjadi PNS atau menjadi PPPK dengan tes, tetapi, kalau guru non-ASN yang tidak lulus tes PPPK atau PNS maka stutusnya tetap menjadi guru non-ASN yang digaji melalui dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah)," katanya.

Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa sebagai bagian rangkaian peningkatan kesejahteraan guru tersebut, pemerintah memutuskan seluruh guru PPPK paruh waktu mulai tahun 2027 akan menjadi PPPK penuh waktu dengan tunjangan yang dibayarkan dari pemerintah pusat.

Kebijakan tersebut berarti bahwa gaji guru PNS dan guru PPPK akan digaji pemerintah pusat.

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Hal itu disertai juga kebijakan bahwa guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri dapat dibayar dari dana BOS.

Tidak hanya itu, Presiden Prabowo Subianto juga mengarahkan agar dilakukan peningkatan kualitas guru melalui berbagai pelatihan.