Guru Honorer Curhat Harus Kerja Tambahan Saat Status Kepegawaian tak Jelas

jpnn.com, JAKARTA - Air mata Indah Permata Sari, seorang guru honorer SDN Wanasari 01, Cibitung, Kabupaten Bekasi, terjatuh saat menyampaikan pernyataan dalam rapat yang digelar Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan PGRI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/2).

Mulanya, Indah yang dipersilakan berbicara saat rapat mengaku saat ini sulit bertahan hidup di tengah ketidakpastian status kepegawaian.

Terlebih lagi, kata dia, namanya tidak terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) meski memenuhi prasyarat.

"Saya sudah memenuhi masa kerja, tetapi sulitnya untuk masuk data pendidikan atau Dapodik itu sulitnya luar biasa, Pak,” ungkap Indah di hadapan anggota Baleg DPR.

Dia mengatakan informasi dari dinas pendidikan setempat juga minim, sehingga dirinya tak terdaftar Dapidik meski memenuhi prasyarat.

"Kadang informasi yang turun dari dinas ke sekolah tidak menyeluruh, Pak, jadinya kami ketinggalan informasi,” kata dia.

Indah mengaku harus melewati kesempatan mengikuti seleksi PPPK ketika tidak terdaftar dalam Dapodik.

"Kayak kemarin ada tes PPPK, tetapi karena kami tidak masuk dalam Dapodik, kami semua tidak bisa, Pak, tertinggal, bahkan terbayang-bayang akan dirumahkan itu paling sedih, sih, Pak,” ucapnya dengan nada suara bergetar.