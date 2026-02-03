menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Sosial » Guru Honorer Curhat Harus Kerja Tambahan Saat Status Kepegawaian tak Jelas

Guru Honorer Curhat Harus Kerja Tambahan Saat Status Kepegawaian tak Jelas

Guru Honorer Curhat Harus Kerja Tambahan Saat Status Kepegawaian tak Jelas
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi honorer. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Air mata Indah Permata Sari, seorang guru honorer SDN Wanasari 01, Cibitung, Kabupaten Bekasi, terjatuh saat menyampaikan pernyataan dalam rapat yang digelar Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan PGRI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/2).

Mulanya, Indah yang dipersilakan berbicara saat rapat mengaku saat ini sulit bertahan hidup di tengah ketidakpastian status kepegawaian.

Terlebih lagi, kata dia, namanya tidak terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) meski memenuhi prasyarat.

Baca Juga:

"Saya sudah memenuhi masa kerja, tetapi sulitnya untuk masuk data pendidikan atau Dapodik itu sulitnya luar biasa, Pak,” ungkap Indah di hadapan anggota Baleg DPR.

Dia mengatakan informasi dari dinas pendidikan setempat juga minim, sehingga dirinya tak terdaftar Dapidik meski memenuhi prasyarat.

"Kadang informasi yang turun dari dinas ke sekolah tidak menyeluruh, Pak, jadinya kami ketinggalan informasi,” kata dia.

Baca Juga:

Indah mengaku harus melewati kesempatan mengikuti seleksi PPPK ketika tidak terdaftar dalam Dapodik.

"Kayak kemarin ada tes PPPK, tetapi karena kami tidak masuk dalam Dapodik, kami semua tidak bisa, Pak, tertinggal, bahkan terbayang-bayang akan dirumahkan itu paling sedih, sih, Pak,” ucapnya dengan nada suara bergetar.

Seorang guru honorer SDN Wanasari 01, Bekasi, Indah Permata Sari mengeluhkan namanya tidak terdaftar dalam Dapodik meski memenuhi prasyarat.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI