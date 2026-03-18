Guru Honorer Gagal PPPK Paruh Waktu Menerima Bantuan, Alhamdulillah

jpnn.com - GOWA – Masih terdapat sekitar 600 guru honorer di lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, yang belum terakomodasi dalam pengangkatan menjadi PPPK dan PPPK Paruh Waktu (P3K PW).

Menjelang Lebaran 2028, beberapa di antaranya mendapatkan bantuan paket kebutuhan pokok dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Bantuan paket sembako untuk guru honorer disalurkan oleh Wakil Bupati Gowa Darmawangsyah Muin.

"Kami menyampaikan terima kasih kolaborasi atau kerjasama yang baik antara PGRI dan Baznas dengan mengadakan aksi sosial ini yang peduli akan nasib para guru honorer kita," ujar Darmawangsyah Muin di Gowa, Selasa (17/3).

Darmawangsyah Muin mengungkapkan, kolaborasi PGRI dan Baznas merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam menjangkau kebutuhan para tenaga honorer.

Menurutnya, sinergi lintas lembaga menjadi kunci dalam menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat, termasuk kalangan tenaga pendidik.

"Semoga bantuan ini dapat meringankan beban para guru honorer, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup menjalankan ibadah saat Ramadan dan menyambut Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah," katanya.

Darmawangsyah juga menyatakan, Pemkab Gowa menaruh perhatian serius terhadap kondisi guru honorer.