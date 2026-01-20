Guru Lecehkan Murid di Serpong, Wali Kota Tangsel Minta Pelaku Segera Diproses Hukum

jpnn.com, SERPONG - Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie bereaksi keras menyikapi dugaan kasus pelecehan seksual yang dilakukan seorang guru terhadap murid di sebuah Sekolah Dasar Negeri (SDN), kawasan Serpong.

"Saya mengutuk keras tindakan ini. Ini adalah perbuatan yang sangat keji dilakukan di lingkungan pendidikan," kata dia kepada awak media, Selasa (20/1).

Benyamin mengatakan bahwa tindakan guru yang diduga melecehkan murid sebagai aksi pengkhianatan terhadap dunia pendidikan.

Dia mengaku tidak akan menoleransi kasus pelecehan dan meminta jajaran Pemkot Tangsel mengambil langkah tanpa kompromi terhadap oknum guru tersebut.

"Saya sudah instruksikan untuk memberikan sanksi paling tegas sesuai aturan kepegawaian, dan kami pastikan yang bersangkutan tidak lagi memiliki tempat di lingkungan sekolah," ujar Benyamin.

Dia pun berharap aparat kepolisian bisa mengusut kasus pelecehan terhadap murid secara berkeadilan bagi korban.

"Kami serahkan sepenuhnya kepada penegak hukum. Saya minta kasus ini diproses seadil-adilnya. Kami akan kawal sampai tuntas agar para korban mendapatkan keadilan yang layak," ujar.ya.

Selain itu, Benyamin telah menerbitkan instruksi khusus kepada Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan untuk segera melakukan langkah preventif dan evaluasi menyeluruh.