jpnn.com - JAKARTA - Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) menyampaikan aspirasi dan pokok pikiran terkait peningkatan kesejahteraan, kenaikan gaji, perlindungan profesi, serta kepastian status guru dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi X DPR RI.

Delegasi PB PGRI dipimpin langsung Ketua Umum Unifah Rosyidi bersama jajaran pengurus dan perwakilan PGRI dari sejumlah daerah.

RDPU yang digelar pada 24 November 2026 tersebut menjadi momentum penting bagi seluruh guru Indonesia.

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Salah satu peserta yang hadir, Ketua Forum PPPK PGRI Nasional Dewi Nurpuspitasari mewakili guru honorer dan PPPK menyampaikan harapan besar agar perjuangan tersebut tidak berhenti sebagai wacana.

Dia meminta seluruh upaya, gagasan, dan perjuangan yang telah disampaikan PB PGRI dapat benar-benar diwujudkan.

"Jangan sampai aspirasi guru hanya menjadi catatan dalam forum, tetapi harus hadir dalam kebijakan nyata yang memberikan perubahan terhadap kesejahteraan dan kehidupan para guru," ujar Dewi dalam RDPU yang dipantau dari tayangan YouTube DPR RI, Minggu (29/11/2026).

Menurut Dewi, persoalan kesejahteraan masih menjadi harapan terbesar para pendidik. Hal itu meliputi kenaikan gaji guru, kepastian tunjangan profesi, perlindungan hukum, serta peningkatan kesejahteraan bagi guru ASN, PPPK, honorer, dan guru swasta.

Ia memberikan perhatian khusus terhadap usulan PGRI mengenai peningkatan penghasilan guru hingga minimal Rp20 juta per bulan, pemerataan tambahan penghasilan antardaerah, jaminan tunjangan profesi, serta berbagai bentuk jaminan kesejahteraan lainnya.