jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi mengambil alih pembiayaan angkutan kota (angkot) yang dibeli secara patungan oleh sepuluh guru SD Negeri Bener 1, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang.

Selanjutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng akan menanggung biaya pembelian kendaraan senilai Rp20 juta itu sehingga para guru tidak perlu lagi menyisihkan penghasilannya untuk membayar angsuran.

Ahmad Luthfi menyampaikan hal itu di sela Upacara Peringatan Hari Guru Nasional Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 di SMKN 1 Bawen, Kabupaten Semarang, Rabu 25 November 2026.

"Saya sangat terenyuh. Para guru ini patungan untuk beli angkot guna mengangkut anak-anak. Makanya, saya ambil alih. Udah enggak usah patungan, enggak usah pinjam koperasi, langsung saya belikan,” kata Luthfi.

Menurutnya, persoalan semacam itu seharusnya dapat ditangani pemerintah tanpa membebani para guru. Krenanya, Ia meminta jajaran dinas terkait lebih peka terhadap persoalan yang dihadapi guru dan siswa di sekolah.

“Selama kita bisa atasi, udahlah kita yang hadir. Dan, (para guru) enggak usah mikir lagi untuk iuran-iuran buat angkot. Nanti provinsi yang melayani,” katanya.

Sebagai informasi, Inisiatif pengadaan angkot itu bermula dari banyaknya orang tua siswa SD Negeri Bener 1 yang kesulitan menjemput anak mereka sepulang sekolah.

Dia sekolah sempat mempertimbangkan kerja sama dengan penyedia jasa transportasi, tetapi terkendala pembiayaan.