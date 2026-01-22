Guru PAUD di Bogor Selatan Didorong Tingkatkan Kualitas
jpnn.com, BOGOR - Anggota DPRD Kota Bogor, Mulyani, mendorong penguatan peran guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam kegiatan Workshop Guru PAUD se-Kecamatan Bogor Selatan, Kamis (8/1).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI) Bogor Selatan tersebut menjadi wadah bagi para pendidik untuk belajar, berbagi pengalaman, dan meningkatkan kompetensi profesional.
Dalam acara itu, Mulyani yang merupakan anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor hadir langsung dan memberikan sambutan kepada para peserta.
Dia menyampaikan apresiasi atas dedikasi para guru PAUD dalam mendampingi anak-anak pada masa awal pertumbuhan.
Menurut Mulyani, peran guru PAUD sangat strategis karena menjadi fondasi awal pembentukan karakter, sikap, dan kecerdasan anak.
Pendidikan usia dini, kata dia, tidak hanya mengajarkan kemampuan dasar, tetapi juga menanamkan nilai kehidupan dan membangun kepercayaan diri.
“Guru PAUD adalah penjaga masa depan, karena dari tangan merekalah lahir generasi yang akan menentukan arah Kota Bogor ke depan,” ujar Mulyani.
Dia juga mendorong para pendidik untuk terus meningkatkan kapasitas diri melalui pelatihan, workshop, dan forum pengembangan kompetensi agar mampu mengikuti perkembangan metode pembelajaran yang ramah anak.
Mulyani mendorong penguatan peran guru PAUD Bogor Selatan melalui workshop peningkatan kapasitas pendidik.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- RKA 2026 BUMD Kota Bogor Masuk Pembahasan DPRD
- Komisi IV DPRD Kota Bogor Evaluasi Anggaran Pendidikan 2026 dan SPMB
- Askrindo Apresiasi Dedikasi Guru PAUD Lewat APIA 2025
- Tutup Masa Sidang 2025, DPRD Kota Bogor Terima 1.270 Aspirasi Warga
- DPRD Kota Bogor Tetapkan Dua Perda di Rapat Paripurna Akhir 2025
- Pengawasan Infrastruktur Diperkuat, Pembangunan Kota Bogor Dipastikan Tepat Sasaran