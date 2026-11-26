Guru PPPK 3+ Dapat Afirmasi Usia di Seleksi CPNS 2027, Bagaimana Tendik?
jpnn.com - Guru PPPK 35+ dapat afirmasi usia dalam seleksi CPNS 2027. Kebijakan itu diharapkan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan Dasar Menengah (Kemendikdasmen) Prof. Nunuk Suryani bisa membahagiakan seluruh guru PPPK.
Guru memang memiliki peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan sudah sepantasnya mendapatkan perhatian serta kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan mereka.
Namun, di balik harapan kebahagiaan para guru tersebut, muncul satu pertanyaan besar yang seharusnya juga menjadi perhatian pemerintah: Bagaimana dengan nasib tenaga kependidikan (Tendik)?
"Apakah kebahagiaan dalam dunia pendidikan hanya diperuntukkan bagi guru? Apakah perjuangan tenaga administrasi, operator sekolah, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga kependidikan lainnya tidak layak mendapatkan perhatian yang sama?," kata Ketua Umum Forum Komunikasi ASN PPPK RI (FOKAPPKRI) Renny, SE kepada JPNN, Kamis (26/11/2026).
Menurut Renny, pertanyaan itu bukan bentuk kecemburuan terhadap guru. Namun, ini adalah suara kegelisahan dari kelompok tenaga kependidikan yang selama ini merasa belum mendapatkan ruang perhatian yang proporsional dalam berbagai kebijakan pemerintah.
Renny menegaskan pendidikan bukan hanya tentang kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Ada banyak pekerjaan di balik terselenggaranya proses pendidikan yang tidak selalu terlihat, tetapi sangat menentukan kelancaran pelayanan pendidikan.
Ketika guru mengajar, tenaga administrasi memastikan urusan administrasi sekolah berjalan. Ketika data pendidikan harus diperbarui, operator sekolah bekerja dengan tanggung jawab besar. Ketika perpustakaan, laboratorium, sarana prasarana, dan pelayanan sekolah harus berfungsi, ada tenaga kependidikan yang memastikan semuanya berjalan sebagaimana mestinya.
Mereka bekerja, mengabdi, menghadapi beban tugas, dan memiliki tanggung jawab yang tidak ringan.
Guru PPPK 35+ dapat afirmasi usia dalam seleksi CPNS 2027. Namun, bagaimana dengan tenaga kependiidikan (tendik)?
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