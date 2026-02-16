menu
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Guru PPPK Ini Maju Jadi Cabup Karanganyar, Dapat Ilham di Gua Syekh Maulana Maghribi?

Nanik Rohmatun, S.Pd., seorang guru PPPK di SMP Negeri 2 Tasikmadu Karanganyar memutuskan untuk maju sebagai calon bupati. Foto dok. NR for JPNN

jpnn.com, KARANGANYAR - Guru PPPK ini maju menjadi calon bupati atau cabup Karanganyar. Adalah Nanik Rohmatun, S.Pd., seorang guru PPPK di SMP Negeri 2 Tasikmadu Karanganyar memutuskan untuk maju sebagai calon bupati.

Majunya Nanik bukan tanpa alasan. Putri almarhum Kiai Muhammad Suradi, ulama besar Nahdlatul Ulama (NU) ini mengaku mendapatkan ilham saat berada di Gua Syekh Maulana Maghribi.

"Tahun 2023, saya mendapatkan ilham di Gua Syekh Maulana Maghribi untuk maju dalam pemilihan bupati Karanganyar," kata Nanik kepada JPNN, Senin (16/2/2026).

Dia menceritakan, panggilan jiwa yang mengharuskannya secepatnya menyatakan diri untuk maju menjadi calon bupati perempuan kedua Kabupaten Karanganyar.

Nanik maju untuk menjadi kepala daerah dan mengangkat tentang 'keadilan'.

"Saya merasakan sendiri menjadi rakyat biasa tidak mendapatkan keadilan. Itu alasan kuat sehingga saya maju untuk cabup Karanganyar," tegasnya.

Dalam perjalanannya, Nanik merasakan semesta berpihak kepadanya. Di mulai pada 2023, mendapatkan ilham saat dia berdiam di Gua Syekh Maulana Maghribi.

Syekh Maulana Maghribi adalah ulama besar asal Maroko (Maghrib) yang diyakini sebagai salah satu penyebar Islam awal di Jawa, bahkan sebelum era Walisongo, sekitar abad ke-14 hingga ke-15.

