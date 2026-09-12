Guru PPPK Paruh Waktu Harap Bersabar, Mendikdasmen Ungkap Kabar Besar pada 2027
jpnn.com, JAKARTA - Kabar gembira datang untuk para guru yang saat ini berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti memastikan pemerintah menyiapkan perubahan status mereka menjadi PPPK penuh waktu pada 2027.
Mu'ti mengatakan proses pendataan guru PPPK paruh waktu tengah dilakukan pemerintah.
"Tahun ini kami sedang mendata untuk tahun 2027 nanti guru-guru PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu," kata Mu'ti di Jakarta Pusat, Jumat (11/9). malam.
Dia bahkan menyebut anggaran untuk peningkatan kesejahteraan guru melalui perubahan status tersebut sudah tersedia.
"Sudah kami terima informasinya, sudah ada anggarannya," ujar Mu'ti.
Tak hanya itu, pemerintah juga akan membuka peluang pengangkatan guru menjadi CPNS.
Pengangkatan tersebut diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan guru di daerah yang masih kekurangan tenaga pendidik.
Kabar gembira datang untuk para guru yang saat ini berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
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