Guru PPPK Paruh Waktu Tulungagung Digaji Rp 350 Ribu Sebulan, TPP Wassalam
jpnn.com - Masalah guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Paruh Waktu digaji secara tidak layak terjadi di banyak daerah. Salah satunya, di Tulungagung, Jawa Timur.
Berbagai keluhan disampaikan para guru PPPK Paruh Waktu melalui PGRI Tulungagung saat mendatangi kantor DPRD setempat, Rabu (11/2/2026).
Mereka mendatangi gedung wakil rakyat demi mengawal rapat dengar pendapat antara perwakilan guru dan Komisi A DPRD setempat terkait tuntutan kenaikan kesejahteraan yang layak.
Sekretaris PGRI Tulungagung Suryono menyebut para guru hadir untuk menyampaikan aspirasi karena penghasilan yang diterima dinilai belum layak.
Menurut Suryono, para guru memiliki tugas penting dalam membangun sumber daya manusia yang unggul.
"Di sisi lain kami berkewajiban menjalankan profesi guru, namun juga harus menghidupi keluarga," kata Suryono.
Status PPPK Paruh Waktu Tak Menjamin Kesejahteraan
Suryono juga menuturkan bahwa perubahan status dari guru honorer menjadi PPPK Paruh Waktu tidak berdampak pada peningkatan pendapatan mereka.
Ternyata guru PPPK Paruh Waktu digajij di bawah Rp 500 ribu juga terjadi di Tulungagung. Jumlahnya banyak. TPP pun enggak dapat lagi. Sungguh tega.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Guru PPPK Paruh Waktu Mulai Bergerak Menuntut Kesejahteraan Layak
- Gaji PPPK Paruh Waktu Masalah Serius, 3 Kementerian Diminta Berkoordinasi
- Gaji PPPK Paruh Waktu Tidak Manusiawi, Balik Lagi ke Diktum Pertama KepmenPANRB 16 Tahun 2025
- Gaji Bersih Guru Paruh Waktu Rp 15 Ribu, Bu Renny: Jangan Nodai Predikat PPPK
- Terkumpul Ratusan Juta Rupiah dari PPPK Paruh Waktu yang Baru Dilantik
- Terobosan Regulasi agar Gaji Guru PPPK Paruh Waktu Tidak Bikin Pilu