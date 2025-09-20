Guru SD Siap-Siap, Bakal Ada Uji Kemahiran Bahasa Inggris
jpnn.com, JAKARTA - Para guru SD siap-siap akan ada uji Kemahiran berbahasa Inggris, setelah kesepakatan kerja sama antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Direktorat Guru Pendidikan Dasar, dengan PT Inggris Prima Raya.
Perjanjian kerja sama itu sebagai komitmen bersama untuk mengukur tingkat kemahiran bahasa Inggris bagi guru-guru di sekolah dasar.
Pada awal September 2025, sebanyak 323 calon fasilitator telah mengikuti uji kemahiran bahasa Inggris menggunakan EF Standard English Test (EF SET) dengan dukungan Efekta.
Tahap berikutnya akan digelar bagi 50 ribu guru SD pada tahun pertama kerja sama. Jumlah itu akan terus bertambah sebagai bagian dari persiapan menuju 2027.
Tes tersebut menggunakan EF SET yang telah lama dikembangkan dan sangat luas digunakan untuk mengukur tingkat kemahiran bahasa Inggris standar internasional berbasis CEFR yang dapat diakses secara gratis.
Efekta sendiri telah membantu lebih dari 24 juta pembelajar bahasa di seluruh dunia, mulai dari siswa sekolah, mahasiswa, hingga karyawan perusahaan multinasional.
Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Direktur Guru Pendidikan Dasar, Rachmadi Widdiharto, bersama Vice President EF Asia, Vincent Leow, dan Operations Director EF Elekta Indonesia, Fanno Hendriawan.
Kolaborasi menjadi bagian penting dari Program Peningkatan Kompetensi Guru Sekolah Dasar dalam Mengajar Bahasa Inggris (PKGSD-MBI).
Kemendikdasmen bekerja sama dengan PT. Inggris Prima Raya akan melakukan uji kemahiran bahasa Inggris terhadap para guru SD
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Revitalisasi Satuan Pendidikan 2025 Melampaui Target, PIP Jangkau 18,5 Juta Siswa
- Kemendikdasmen Catat Capaian Signifikan Program Prioritas Pendidikan Sepanjang 2024 hingga 2025
- Kemendikdasmen Sebut Kesejahteraan Guru Meningkat, Ini Fakta-faktanya
- P2G Sebut Guru Madrasah Lebih Senang di Bawah Kemendikdasmen, Menag Jangan Asal
- Terbit SE Kemendikdasmen soal Penyelenggaraan Pembelajaran Selama Aksi Demo
- Telkom Dukung Pembelajaran Coding dan AI Bagi Guru dan Sekolah di Berbagai Daerah