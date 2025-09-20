Guru SD Siap-Siap, Bakal Ada Uji Kemahiran Bahasa Inggris

jpnn.com, JAKARTA - Para guru SD siap-siap akan ada uji Kemahiran berbahasa Inggris, setelah kesepakatan kerja sama antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Direktorat Guru Pendidikan Dasar, dengan PT Inggris Prima Raya.

Perjanjian kerja sama itu sebagai komitmen bersama untuk mengukur tingkat kemahiran bahasa Inggris bagi guru-guru di sekolah dasar.

Pada awal September 2025, sebanyak 323 calon fasilitator telah mengikuti uji kemahiran bahasa Inggris menggunakan EF Standard English Test (EF SET) dengan dukungan Efekta.

Tahap berikutnya akan digelar bagi 50 ribu guru SD pada tahun pertama kerja sama. Jumlah itu akan terus bertambah sebagai bagian dari persiapan menuju 2027.

Tes tersebut menggunakan EF SET yang telah lama dikembangkan dan sangat luas digunakan untuk mengukur tingkat kemahiran bahasa Inggris standar internasional berbasis CEFR yang dapat diakses secara gratis.

Efekta sendiri telah membantu lebih dari 24 juta pembelajar bahasa di seluruh dunia, mulai dari siswa sekolah, mahasiswa, hingga karyawan perusahaan multinasional.

Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Direktur Guru Pendidikan Dasar, Rachmadi Widdiharto, bersama Vice President EF Asia, Vincent Leow, dan Operations Director EF Elekta Indonesia, Fanno Hendriawan.

Kolaborasi menjadi bagian penting dari Program Peningkatan Kompetensi Guru Sekolah Dasar dalam Mengajar Bahasa Inggris (PKGSD-MBI).