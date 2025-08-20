menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Pendidikan » Pendidikan » Guru Sulit Sejahtera, P2G Salahkan Program MBG Prabowo

Guru Sulit Sejahtera, P2G Salahkan Program MBG Prabowo

Guru Sulit Sejahtera, P2G Salahkan Program MBG Prabowo
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Presiden Indonesia Prabowo Subianto saat melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke dapur umum dan sekolah untuk meninjau langsung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Rawamangun, Jakarta Timur, pada Senin (3/2). Foto: biro pers istana

jpnn.com, JAKARTA - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai tenaga pendidik sulit untuk sejahtera bila separuh anggaran pendidikan habis untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Koordinator nasional (Kornas) P2G Satriwan Salim mengapresiasi beberapa program quick wins pemerintah pusat di bidang pendidikan, termasuk kenaikan anggaran pendidikan di RAPBN 2026, berdasarkan pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2026. 

Anggaran pendidikan ditetapkan sebesar Rp 757,8 triliun. Naik 4,63% dibandingkan anggaran sebelumnya yang sebesar Rp724,3 triliun. 

Baca Juga:

Namun, P2G menyayangkan, karena setelah diamati lebih jauh ternyata anggaran pendidikan yang fantastis Rp 757,8 triliun itu dipakai sebesar 44,2% untuk program MBG.

Postur anggaran tersebut, kata Satriwan, kurang tepat sasaran. P2G terkejut dengan alokasi anggaran pendidikan yang hampir separuhnya untuk MBG.

“Kami terkejut, 335 triliun rupiah atau hampir setengah anggaran pendidikan ternyata dipakai untuk program MBG. Padahal, masih banyak persoalan mendasar pendidikan dan guru harus dibenahi dan dibiayai pemerintah," kata Satriwan, Rabu (20/8).

Baca Juga:

Dia menjelaskan, jika memandang postur APBN 2025 sebenarnya alokasi untuk pendidikan dasar dan menengah tidak mendapatkan alokasi yang proporsional. 

P2G menyesalkan anggaran pendidikan 20 persen sebagai mandatory spending justru lebih besar dialokasikan pada kementerian lain yang tidak mengelola pendidikan khususnya pendidikan dasar dan menengah. Padahal, persoalan utama pendidikan Indonesia, masih berkutat pada pendidikan dasar dan menengah termasuk jenjang PAUD, sambung Satriwan.

P2G mempertanyakan kapan guru sejahtera bila separuh anggaran pendidikan habis untuk MBG

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI