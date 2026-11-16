Guru tak Cuma Mengajar, Kemendikdasmen Ajak Melakukan Hal Ini
jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) punya cara berbeda untuk memperingati Bulan Guru Nasional 2026.
Sebanyak 500 peserta ambil bagian dalam Fun Run 5K bertajuk "Guru Berlari, Menebar Inspirasi".
Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga mengajak para guru untuk menerapkan pola hidup sehat sekaligus memberikan teladan kepada peserta didik.
Pesertanya berasal dari berbagai kalangan, mulai dari guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, pegawai Kemendikdasmen, komunitas lari, hingga masyarakat umum.
Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti mengatakan peringatan Bulan Guru Nasional tidak harus selalu dilakukan melalui kegiatan seremonial. Menurut dia, semangat guru untuk bergerak, belajar, dan menginspirasi juga perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.
"Melalui kegiatan ini, kami ingin mengajak para guru dan masyarakat untuk membangun kebiasaan hidup sehat sekaligus mempererat kebersamaan," ujar Suharti.
Dia menegaskan kesehatan dan kebahagiaan guru memiliki peran penting dalam menciptakan pembelajaran yang berkualitas. Guru yang sehat dan bahagia diharapkan mampu menghadirkan suasana belajar yang lebih positif dan menyenangkan bagi para murid.
"Guru juga dapat memberikan teladan kepada peserta didik bahwa menjaga kesehatan merupakan bagian penting dari proses tumbuh dan berkembang," ucapnya.
Guru tiak cuma mengajar, Kemendikdasmen mengajak melakukan hal ini dalam peringatan Bulan Guru Nasional 2026
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