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Guru & Tendik Gembira, Seleksi CPNS Mulai Januari 2027, Pengumuman Pendaftaran Bulan Ini

Guru & Tendik Gembira, Seleksi CPNS Mulai Januari 2027, Pengumuman Pendaftaran Bulan Ini
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Guru dan tendik seluruh Indonesia bersukacita karena punya kesempatan ikut seleksi CPNS dimulai Januari 2027. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Guru dan tenaga kependidikan (tendik) seluruh Indonesia bersukacita.

Mereka punya kesempatan ikut seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dimulai Januari 2027.

Pengumuman pendaftaran CPNS 2026 pada bulan ini.

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Sekretaris Jenderal DPP Guru Tenaga Kependidikan Nusantara (GTKN) Ratna Purwakesi mengatakan pengumuman pemerintah pada Jumat, 6 November 2026 menjadi kabar yang sangat menggembirakan bagi PPPK paruh waktu dan penuh waktu, bahkan honorer.

Pemerintah membuka kesempatan seluas-luasnya bagi PPPK maupun honorer untuk menjadi PNS melalui jalur tes.

PPPK paruh waktu secara otomatis diangkat menjadi PPPK penuh waktu tanpa tes.

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"Alhamdulillah kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah serta DPR RI. Pengumuman Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membuktikan bahwa pemerintah serta DPR RI mendengar aspirasi forum-forum PPPK, PPPK Paruh Waktu dan honorer," tutur Ratna kepada JPNN, Sabtu (7/11/2026).

Ratna mencatat sejumlah kebijakan pro-rakyat (PPPK, PPPK paruh waktu, dan honorer yang diumumkan Mensesneg Prasetyo Hadi sebagai berikut:

Guru dan tendik seluruh Indonesia bersukacita karena punya kesempatan ikut seleksi CPNS dimulai Januari 2027

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