Guru & Tendik Gembira, Seleksi CPNS Mulai Januari 2027, Pengumuman Pendaftaran Bulan Ini

jpnn.com, JAKARTA - Guru dan tenaga kependidikan (tendik) seluruh Indonesia bersukacita.

Mereka punya kesempatan ikut seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dimulai Januari 2027.

Pengumuman pendaftaran CPNS 2026 pada bulan ini.

Sekretaris Jenderal DPP Guru Tenaga Kependidikan Nusantara (GTKN) Ratna Purwakesi mengatakan pengumuman pemerintah pada Jumat, 6 November 2026 menjadi kabar yang sangat menggembirakan bagi PPPK paruh waktu dan penuh waktu, bahkan honorer.

Pemerintah membuka kesempatan seluas-luasnya bagi PPPK maupun honorer untuk menjadi PNS melalui jalur tes.

PPPK paruh waktu secara otomatis diangkat menjadi PPPK penuh waktu tanpa tes.

"Alhamdulillah kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah serta DPR RI. Pengumuman Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membuktikan bahwa pemerintah serta DPR RI mendengar aspirasi forum-forum PPPK, PPPK Paruh Waktu dan honorer," tutur Ratna kepada JPNN, Sabtu (7/11/2026).

Ratna mencatat sejumlah kebijakan pro-rakyat (PPPK, PPPK paruh waktu, dan honorer yang diumumkan Mensesneg Prasetyo Hadi sebagai berikut: