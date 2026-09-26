Guruh Meninggal Dunia, Bakal Dimakamkan Berdekatan Pusara Fatmawati

jpnn.com, JAKARTA - Putra Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno, Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di Rumah Sakit MRCCC Siloam Hospitals Semanggi, Jakarta, Sabtu (26/9) pukul 04.16 WIB.

Sekretaris Jendral DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan seluruh keluarga besar partai berlambang Banteng moncong putih berduka dari kabar meninggalnya Guruh.

"Jadi pada hari ini, keluarga besar PDIP sungguh sangat kehilangan atas dipanggilnya Mas Guruh Sukarnoputra," kata Hasto di rumah duka, Jakarta, Sabtu (26/9).

Diketahui, Guruh meninggal dunia pada usia 73 dan disemayamkan disemayamkan di rumah duka, Jalan Sriwijaya Raya, Jakarta Selatan.

Hasto mengatakan jenazah Guruh nantinya dimakamkan di Karet Tengsin, Jakarta Pusat berdekatan dengan pusara sang ibu Fatmawati Soekarno.

"Hari ini jenazah Mas Guruh sudah berada di kediaman beliau dan nanti rencana akan dimakamkan berada di sebelah Ibu Fatmawati," ujarnya.

Hasto melanjutkan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri terus memberikan perhatian bagi sang adik, Guruh sebelum meninggal dunia.

Megawati, kata Hasto, memerintahkan alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) itu untuk mengawal proses perawatan Guruh ketika di rumah sakit.