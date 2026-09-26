Guruh Meninggal Dunia, Jokowi & Dasco Ucapkan Dukacita

jpnn.com, JAKARTA - Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad tampak mengucapkan dukacita meninggalnya putra Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno Guruh Soekarnoputra.

Jokowi mengenang Guruh sebagai sosok yang telah memberikan dedikasi dan sumbangsih bagi bangsa dan negara melalui kiprah di bidang seni budaya maupun politik.

"Saya menyampaikan terima kasih dan rasa hormat yang mendalam atas dedikasi serta sumbangsih beliau bagi bangsa dan negara, baik di bidang seni budaya maupun politik," ujarnya melalui Instagram akun @jokowi dikutip Sabtu (26/9).

Jokowi mendoakan agar seluruh amal ibadah almarhum diterima oleh Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan.

"Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan,” tutupnya.

Sementara itu, Dasco menyebut Guruh telah meninggalkan jejak dan kontribusi bagi Indonesia di bidang seni, budaya, serta politik.

"Beliau telah meninggalkan jejak dan kontribusi yang berarti bagi Indonesia. Khususnya melalui dedikasinya dalam dunia seni, budaya, serta pengabdian di bidang politik,” kata dia melalui Instagram akun @Sufmi_Dasco dikutip Sabtu.

Ketua Harian DPP Partai Gerinda itu menilai karya Guruh semasa hidup akan menjadi bagian dari perjalanan bangsa yang patut dihormati.