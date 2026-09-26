Guruh Soekarnoputra Dikafani dengan Kain Favorit Fatmawati

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno bertakziah ke kediaman Guruh Soekarnoputra.

Sandiaga mengatakan jenazah Guruh dikafani dengan kain favorit sang ibunda, Fatmawati.

"Tadi sudah disiapkan kain yang digunakan setelah kami sempat memandikan dan mendoakan," ujar Sandiaga saat ditemui di tempat persemayaman Guruh di Jakarta, Sabtu.

Selain itu, Sandiaga menyampaikan Guruh akan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Karet Bivak, tepatnya di sebelah pusara Fatmawati, sesuai pesan almarhum sebelum wafat.

Menurutnya, Guruh terkenal sebagai tokoh yang banyak memberikan kontribusi positif bagi Indonesia.

Mengenang masa kecilnya, Sandiaga bercerita sering main ke rumah Guruh untuk mendengar wejangan saat memulai usaha.

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Dia juga pernah bermitra dengan Guruh saat berbisnis maupun saat di pemerintahan, kala itu Guruh menjabat sebagai salah satu anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Dengan perginya Guruh, Sandiaga menyatakan Indonesia kehilangan tokoh ekonomi kreatif yang telah memberikan kontribusi luar biasa melalui perannya di Swara Mahardhika maupun kepartaian.