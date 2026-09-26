Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia, Iga Massardi dan Laleilmanino Kenang Karyanya

jpnn.com, JAKARTA - Gitaris band Barasuara, Iga Massardi turut berdukacita atas meninggalnya Guruh Soekarnoputra.

Melalui akunnya di Instagram, pria 40 tahun itu mengucapkan selamat jalan untuk mendiang putra bungsu Presiden RI Soekarno tersebut.

"Selamat jalan, maestro," ujar Iga Massardi dalam Instagram storynya, dikutip Sabtu (26/9).

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Dia juga mengungkapkan terima kasih atas karya-karya mendiang Guruh Soekarnoputra semasa hidup.

"Terima kasih untuk semua karya indahmu, the legendary Guruh Soekarnoputra," kata Iga Massardi.

Selain itu, grup Laleilmanino juga menyampaikan selamat jalan kepada mendiang Guruh Soekarnoputra.

Bagi mereka, karya-karya seniman tersebut akan selalu terkenang dengan baik.

"Selamat jalan Guruh Soekarnoputra. Karyamu abadi semerbak mewangi di penjuru bumi," tulis Laleilmanino melalui akun Instagram mereka.